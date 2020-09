Amoruso: "Meret tra i migliori in circolazione, migliorerà anche con i piedi. Non mi piace l'alternanza con Ospina"

Ultime notizie calcio Napoli – Nicola Amoruso, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Meret è tra i migliori portieri in circolazione ma ha bisogno di crescere, ricordiamo sempre che anche Donnarumma ha commesso diversi errori. E’ fisiologico, va aspettato e non lo cederei perché rappresenta una certezza. L’alternanza con Ospina non mi piace visto che in porta servono certezze. Pian piano Meret migliorerà anche con i piedi, anche grazie all’aiuto di Valerio Fiori. Attacco? Giocherei con il 4-3-3”.