Amoruso: "Juventus ancora superiore al Napoli, non bastano Manolas e James"

Nicola Amoruso, ex attaccante di Napoli e Juventus, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24.

"Ancelotti sa che c'è bisogno di giocatori forti e di grande spessore. James Rodriguez è una soluzione importante e lo saprà mettere in campo. Il Napoli ha tanti calciatori validi e Ancelotti saprà farli giocare con il modulo giusto". "Le idee in campo sono importanti ma i giocatori ti fanno vincere. Ancelotti sa bene che per puntare in alto c'è bisogno di giocatori forti, proprio come James Rodriguez". "Il gap con la Juventus, credo, sia ancora importante. La Juventus ha troppo talento ed esperienza, i bianconeri andranno a fare operazioni di mercato importanti come De Ligt che è uno dei difensori più forti d'Europa. Il Napoli, anno dopo anno, cerca di mettere tasselli di qualità per avvicinarsi alla Juventus". "Con l'arrivo di Manolas e James Rodriguez le soluzioni sono tante: James è un giocatore molto versatile, Manolas farebbe una coppia difensiva formidabile con Koulibaly. Il modulo è l'ultimo dei problemi".