Nicola Amoruso è intervenuto in diretta ai microfoni di 'Kiss Kiss Napoli' la radio ufficiale della SSC Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Anche senza Allegri la Juve avrà un vantaggio importante sulle altre. Il Napoli ha fatto il suo in questa stagione, ci si aspettava di più in determinate partite, come in Europa League, ma è un momento di crescita".