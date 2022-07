Amoruso: “Dybala è un caso unico, quali siano le sue pretese? Una cosa lascia a desiderare"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex attaccante del Napoli Nicola Amoruso, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Dybala è un caso unico, io sono curioso di capire quali siano le sue pretese perchè non si sono mai sapute. Paulo è un grandissimo giocatore e l’ha dimostrato in questi anni, anche se ha avuto tanti problemi fisici: è normale che un club che si approcci a Dybala possa fare una riflessione su questo punto di vista. L’ha fatto anche la Juventus, capendo le sue debolezze nell’ultimo biennio: l’integrità fisica lascia molto a desiderare.

Il Napoli si è esposto molto su Dries Mertens, è un campione ed un punto di riferimento per i compagni: secondo me alla fine si chiuderà, conviene sia al calciatore sia alla società che può sfruttarlo in uscita dalla panchina”