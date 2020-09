Amelia su Papastathopoulos: "Lo conobbi da giovane e caratterialmente era già tosto. Ora è un giocatore maturo"

Napoli - Marco Amelia, ex compagno di squadra di Papastathopoulos sia al Genoa che al Milan, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Tutti aspettano il calendario per capire con chi si gioca alle prime. Se c'è la possibilità di partire bene ed inizare con entusiasmo può essere vantaggioso per l'inizio della stagione. Da calciatore ero molto attento alle prime giornate, il Napoli credo sia contento di vedere gare alla portata prima di andare a Torino alla terza giornata. Papastathopoulos? Ci ho giocato insieme sia al Genoa che al Milan, all'epoca era molto giovane. Giocava da veterano nonostante fosse un ragazzino, caratterialmente è tosto, come piace a Rino. Non sarebbe male affiancarlo a Manolas, parlerebbero anche la stessa lingua. Sokratis ha tanta esperienza internazionale, ormai è un calciatore maturo e può far comodo al Napoli. Mi farebbe piacere rivedere il 'Papa' in Italia, è un giocatore molto fisico ed anche molto intelligente".