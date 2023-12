Ambrosino, primo gol col Catanzaro: "Sono felice, l'infortunio mi ha limitato ad inizio stagione!"

Ultime news SSC Napoli - Primo gol per Giuseppe Ambrosino, attaccante del Catanzaro ma di proprietà del Napoli, che ha parlato in sala stampa dopo la vittoria contro il Pisa:

"Sono felice per il gol perché l’anno non è iniziato bene per me, ma sono ancora più contento per la squadra. L’ho cercato e finalmente l’ho trovato, cerco sempre di dare il massimo e alla fine, così facendo, i risultati arrivano. Questa rete è importante per me, per la Nazionale ma soprattutto per il Catanzaro.