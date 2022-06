Del Genio consiglia: "Se va via Petagna il terzo attaccante non può essere Ambrosino? Ha una dote importante"

Notizie calcio Napoli. Giuseppe Ambrosino è uno dei talenti più in vista della Primavera del Napoli. Capocannoniere nell'ultimo campionato, ieri ha trascinato la Nazionale Under 19 con un gran gol che è valso la semifinale dell'Europeo e la qualificazione al prossimo Mondiale Under 20.

Ambrosino Napoli, Del Genio consiglia

Di Ambrosino ne ha parlato il giornalista Paolo Del Genio ai microfoni di Tele A, durante la trasmissione di 'Si Gonfia la Rere':