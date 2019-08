Ambrosini: "Vittoria meritata per la Juve ma il Napoli non può non essere rammaricato..."

Massimo Ambrosini, ex calciatore ed opinionista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dopo la gara Juventus-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“La vittoria per quello che si è visto è meritata da parte della Juventus ma il Napoli non può non essere rammaricato per quanto fatto dal momento che erano riusciti a fare una rimonta impressionante. Il Napoli sul primo gol ha cercato lo schema, c’è stata la finta di un uomo che ha creato inferiorità numerica poi. Douglas Costa però fa la scelta del grande giocatore dopo 65 metri di corsa palla al piede. Nel secondo tempo il Napoli ha costruito a tre, con Di Lorenzo un po' più bloccato dietro e Mario Rui più alto”.