Ambrosini: "Juventus-Napoli, Zielinski sarà l'ago della bilancia. Scelta forte in difesa da parte di Gattuso"

Ultime notizie calcio Napoli - Massimo Ambrosini, ex calciatore ed opinionista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima di Juventus-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"L'ago della bilancia nel Napoli sarà ancora una volta Zielinski, che sa sia agire da trequartista che da mezzala. Gli azzurri giocano davvero bene a calcio ma non hanno avuto compattezza in fase difensiva. In tal senso la scelta forte da parte di Rino Gattuso è quella di puntare su Rrahmani in difesa al posto di Maksimovic e di Manolas. Il Napoli affronta nelle prossime quattro, contando anche oggi, l'Inter e la Lazio. Da quel momento in poi è tutto in discesa".