Ambrosini: "Con Osimhen o Mertens cambia radicalmente l'attacco del Napoli, ecco perché è stato scelto il nigeriano"

Ultimissime notizie calcio Napoli - Massimo Ambrosini, ex calciatore ed opinionista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima di Torino-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Con Osimhen o Mertens in campo cambia radicalmente il modo di attaccare del Napoli, anche se inizialmente il progetto tattico li voleva entrambi titolari. Il Napoli deve giocare e manovrare, è la squadra che ha segnato di più da fuori area ed Osimhen obbliga i difensori ad abbassarsi per assorbire il suo inserimento in profondità. Questo crea spazio per i tre trequartisti. Insigne mi sembra più maturo, ora è più tranquillo nell'affrontare certe situazioni. Napoli da un paio di anni è sulle montagne russe".