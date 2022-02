Amazon, il vice presidente Grandinetti: "Sono un grandissimo tifoso del Napoli, non c'è una trattativa per l'acquisto. Oggi segna Osimhen"

Russell Grandinetti, vice presidente Amazon, è stato intervistato a Canale 21 prima di Napoli-Inter. Grandinetti è anche membro del Club Napoli Seattle, con cui assisterà proprio alla partita oggi allo stadio Maradona. Il vice presidente ha parlato di diversi tempi, tra cui anche quello delle voci riguardo un acquisto di Amazon per il club di Aurelio De Laurentiis.

Amazon Napoli: le parole di Russell Grandinetti

Queste le parole di Russell Grandinetti su Napoli Inter e l'acquisto di Amazon del Napoli:

“Sono un grandissimo tifoso del Napoli, confermo. Stasera segna Osimhen contro l'Inter.

Trattativa per l'acquisto? Non c'è la trattativa per acquistare il Napoli con Amazon, siamo semplicemente uno sponsor del club”.

