Alvino: "Zielinski titolare, Mertens dalla panchina. Tweet del Napoli? Un'opera d'arte"

il collega Carlo Alvino, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Zielinski partirà dal primo minuto mentre credo che Mertens partirà dal primo minuto. Fabian e Lobotka saranno i due registi con Spalletti che vuole evidenziare il divario tecnico tra le due squadre. Sono due calciatori che danno del tu al pallone e faranno in modo di prevalere tecnicamente contro gli emiliani.

Sarà una partita da fioretto e non da sciabola nelle intenzioni dell'allenatore del Napoli.

Jeff Bezos comprerà il Napoli? Mi stupisce chi va indietro a questo chiacchiericcio che fa male. Facciamo fare questo lavoro a chi ha studiato e sa fare questo mestiere e lasciamo perdere l'improvvisazione.

Il tweet del Napoli per Atalanta-Inter, è un'opera d'arte. Se la laeggiamo per quello che è un esempio di fair play condivisibile. Con un minimo di retropensiero, il Napoli tramite la parole di onestà ha creato un vespaio, facendo un riferimento indiretto a chi non fa dell'onestà la propria bandiera".