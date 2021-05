Napoli Calcio - Ai microfoni de Ne parliamo il lunedì, in onda su Canale 8, Carlo Alvino ha parlato dela Champions:

"Credo che se l’Atalanta vince la Coppa Italia contro il Milan perderà, così la Juventus andrà in Champions League. Napoli-Verona è una partita da giocare, nulla è scritto. Il Verona è una squadra tignosa come Juric. Gattuso saprà tenere alta la tensione della squadra per vincere sul campo".