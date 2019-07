Alvino: "Va fatto un plauso al Napoli per l'incontro dei calciatori coi bambini. Koulibaly e Ghoulam si chiamano 'fratmo'. Younes? Dribblomane, ma..."

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Carlo Alvino, collega della stessa emittente. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Ghoulam è in uno stato di forma formidabile. Il mio albergo è attiguo a quello del Napoli ed ho notato, sin dal primo giorno, che Ghoulam, invece di arrivare al campo col pulmino scende in bici tutti i giorni. Mette la musica a palla sulla bici, lo vediamo sfrecciare per Dimaro sulla bici e ho visto questo dal primo giorno. Lo vedo concentratissimo. In campo te ne accorgi che ha una marcia in più, sta bene con la testa e fisicamente. Mi è piaciuto anche ieri sera. Va fatto un plauso alla società che ha dato spazio e voce ai bambini e questa cosa non si è mai vista in un ritiro precampionato. Il ritiro è anche una festa popolare ed il Napoli è entrato in quest'ottica. James? I primi ad essere contenti quando arriva un calciatore del suo calibro sono i calciatori stessi. Non è un acquisto che scatena gelosia, anzi. I ragazzi pensano che se dovesse arrivare uno come James la società voglia puntare in alto davvero. Quando il Napoli ufficializzerà James sarà un giorno storico. Ghoulam e Koulibaly sono fratelli, si messaggiano in napoletano. Si chiamano 'fratmo'. Manolas-Koulibaly è una coppia fortissima, sarà uno sfizio vederli insieme in campo. Non avverrà a breve perchè Koulibaly è ancora impegnato in Coppa d'Africa. Younes? Arrivò a Napoli tra lo scetticismo generale, ma è uno scuola Ajax, per cui giù il cappello. E' raro che vengano fuori giocatori mediamente scarsi dalla scuola Ajax. A Napoli si è infortunato, poi il finale di stagione in crescendo. Oggi la societòà ed Ancelotti gli stanno dando fiducia, Younes ha delle caratteristiche che non ci sono nel Napoli. E' un dribblomane, ha solo un difetto ed è troppo innamorato del pallone. Dribbla, torna verso il centro e calcia sul palo lontano, è una sua caratteristica".