Alvino: "Una volta avremmo detto un 'brodino' ma a San Siro si sono persi i palloni nel finale"

Ultime calcio Napoli - Carlo Alvino ha parlato ai microfoni di Tv Luna dopo il match pareggiato a Milano contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni:

"Gli azzurri hanno provato a vincere fino alla fine, il Milan ha sofferto. Infatti anche i palloni arrivavano in campo con poca velocità. Forse due squadre che si sono accontentate di questo punto. Un punto che una volta avremmo detto 'un brodino'. Lozano ha convinto questa sera, con una prestazione positiva e incisiva sulla gara. Scelte questa sera dettate anche dagli infortuni e dalla prossima gara che può essere decisiva in Champions League. Il calcio non è una scienza esatta, il Napoli ha problemi evidenti e palesi, un qualcosa che viene fuori da quale settimana a questa parte con forza".