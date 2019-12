Alvino tuona: "Contro l'Udinese in campo uomini veri! C'è gente che spera nelle sconfitte degli azzurri..."

Ultime notizie calcio Napoli - Carlo Alvino, giornalista di TV Luna, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Chi parla dell'esonero di Ancelotti spera nelle sconfitte del Napoli in realtà, è più innamorato delle sue idee che della maglia del Napoli. Ho difficoltà in questi giorni a sintotizzarmi sulle scelte tecniche e tattiche di Ancelotti, credo che le mie difficoltà siano anche quelle del Napoli. Servono uomini veri con la mente sgombra, la fragilità mentale ha condizionato il cammino di questa squadra. Ora è il momento di uomini veri, serve trovare 11 o 12 calciatori che se la sentono di giocare. Si dovrà giocare per la maglia del Napoli, non per Ancelotti o per il presidente. Il Napoli ha calciatori che sono uomini veri, devono farlo vedere".