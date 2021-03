Alvino: "Tregua armata tra ADL e Gattuso, le strade si separeranno a fine stagione"

Napoli calcio - Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Ne parliamo il lunedì", trasmissione in onda su Canale 8:

"Per quanto mi riguarda solo segnali positivi dopo la partita di ieri contro il Benevento perché il Napoli in campo c'è stato bene, è stato in partita. Mi sono stancato di vedere sempre sminuite le vittorie conquistate dagli azzurri. Tra De Laurentiis e Gattuso, per quanto ne so io, è in atto una sorta di una tregua armata fino al termine della stagione. Ribadisco che a fine campionato le due strade si separeranno ma con Gattuso che avrà portato il Napoli in Champions”.