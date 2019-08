Alvino: "Tra stasera e domani l'ufficilità di Lozano. La griglia il 2 settembre, due gare che faranno capire tanto. Icardi? Ho una teoria che riguarda i soliti noti"

Ultime calcio Napoli - Carlo Alvino ai microfoni di Kiss Kiss Napoli si è soffermato sulle strategie di mercato del Napoli:

"La griglia va fatta dopo il 2 settembre. Queste due giornate di campioanto ci dirà moltissimo con sfide che ci vedranno molto interessati. Ad oggi possiamo pensare di poter fare delle ipotesi, senza dimenticare la classifica della passata stagione. Lo scorso anno il Napoli è arrivato a 10 punti dalla Juventus e davanti all'Inter di 10 punti. La domanda da fare è capire se l'Inter si è rinforzata a tal punto e se anche il Napoli l'abbia fatto per lasciare i distacchi invariati. Ancora a dire che il Napoli è una sorpresa, in alcune latitudini si fatica a pensare che questa è una realtà solida del nostro calcio. James? Il Napoli è preso dalla ufficializzazione di Lozano, tweet tra stasera e domani mattina. Il messicano non sarà a Firenze, ma ci sarà con la Juventus. Il presidente è alle isole Eolie e non sono previsti viaggi capresi. La situazione James è lì e vediamo cosa succede. Mancano ancora dieci giorni alla chiusura del mercato, vediamo cosa succede. Icardi? Il presidente abbiamo imparato a conoscerlo. Quando gli dici di no, mal lo sopporta. In questa situazione dove niente di ufficiale c'è, sembra esserci una chiusura totale. De Laurentiis in altri tempi avrebbe girato le spalle, con lui non è accaduto e mi sono chiesto il perchè. Se non lo fa ci sarebbe un motivo, forse si è intestardito o magari pensa che alle spalle del giocatore ci sia qualcuno che trama alle spalle. Nomi? I soliti nomi, quelli che delle regole non se ne fanno niente. Sembra rivivere l'opzione Napolitano. La pista James resta aperta ma solo alle condizioni del Napoli. Monitoriamo e raccontiamo quello che succede giorno per giorno senza correre il rischio di fare brutte figure".