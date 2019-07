Alvino sul mercato: "Maksimovic potrebbe partire e Gaetano restare. Icardi? Difficile se non impossibile"

Carlo Alvino, giornalista di Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Porompomperoperò, ha risposto ad un tifoso che gli ha chiesto di James Rodriguez. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Non vorrei sbagliarmi, ma immagino che se arriva qualche offerta importante, Maksimovic può considerarsi un giocatore sul mercato. Se dovesse arrivare un’offerta interessante il Napoli la valuterebbe col calciatore. Mi piace fare informazione onesta. Icardi mi piace, è un gran bel calciatore, ma se ci sono remore da parte del calciatore allora virerei su altro. L’operazione Icardi comunque è difficile, se non impossibile. Gaetano? Secondo me resterà per imparare ancora tanto dai grandi campioni”.