Alvino su Deulofeu: "Il Napoli senza Mertens non resta col cerino in mano! Ha sempre trovato una via d'uscita"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino, rilasciando alcune dichiarazioni.

Di seguito le dichiarazioni di Alvino:

“Deulofeu? Gerard è più giovane di Mertens, non bravo come lui dal punto di vista realizzativo, ma il Napoli non è un club che resta col cerino in mano. Ha sempre trovato una via d’uscita, ovemai Mertens non dovesse continuare il Napoli saprà come rimpiazzarlo e continuare sulla falsariga dell’ultimo decennio, con una squadra di alto livello”