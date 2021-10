Alvino: "Spalletti è stato accolto da tante critiche, vanno fatti i complimenti a De Laurentiis che lo ha scelto"

Ultime notizie Napoli - Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato un'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal.

Spalletti da record, l'elogio di Alvino

"Juric ieri ha giocato uomo su uomo, il Napoli ha trovato alternative sui calci da fermo: un gol annullato, il rigore sbagliato, e non ha subito la pressione del cronometro che negli ultimi dieci minuti non è mai amico della squadra che gioca in casa ed è sullo 0-0, dove l'ossessione rischia di farti sbagliare. Il Napoli non è mai sembrato smanioso, è arrivato alla vittoria grazie alla bravura di un giocatore vero come Victor Osimhen: è stato il fato a far sì che il pallone arrivasse nel posto giusto al momento giusto, se resti sempre dentro alla partita poi il match lo sblocchi. L'assist è stato fortuito, ma il Napoli è arrivato in area di rigore palla a terra. Non lo dico per piaggeria, ma Spalletti è stato accolto da tante critiche e invece vanno fatti i complimenti a lui e a De Laurentiis che lo ha scelto in prima persona"