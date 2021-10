Alvino: "Spalletti e squadra hanno una voglia matta di fare un figurone all'Olimpico. Occhio alle trappole provenienti dall'ambiente Roma"

Napoli Calcio - Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"La sconfitta clamorosa in Europa League non è una buona notizia del Napoli perchè mi aspetto una voglia di rivalsa della Roma. Anche le voci di uno spogliatoio spaccato è una trappola per far deconcentrare gli azzurri.

Posso però assicurare che l'allenatore degli azzurri ha una voglia matta di andare a Roma per fare un figurone, le voci che circolano fuori non disturbano la squadra. Queste sono le voci che giungono da dentro al Napoli. La favorita per lo Scudetto resta l'Inter, il nostro Napoli sta vestendo i panni del disturbatore in questo momento".