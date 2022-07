Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Un colpo come Dybala potrebbe aiutare la campagna abbonamenti, ma sono finiti gli sprint di un tempo nella campagna abbonamenti grazie ai nuovi acquisti".