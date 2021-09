Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli ha una rosa forte che permette che se non gioca Meret ci sia un giocatore forte e di personalità come Ospina. Speriamo che Alex si riprenda il prima possibile".