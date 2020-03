Alvino: "Ripresa dei campionati? C'è bisogno di una data dead line oltre la quale non si può andare"

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

“Ripresa dei campionati? Secondo me bisogna dare una dead line oltre la quale non si può andare, dando delle date certe oggi. Oggi si pensa al bene comune che è la nostra salute, inutile fare altre considerazioni. Fa piacere a tutti che il calcio possa riprendere ma il Governo e la comunità scientifica ci diranno come e quando”.