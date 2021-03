Alvino: "Rigore per il Sassuolo? Tre caz***e! Insigne ha capito il senso della fascia da capitano, ci si deve identificare in lui"

Napoli Calcio - Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Una frittata che sa di acido, fa rabbia quel pareggio in quel modo anche se il Napoli non avrebbe meritato la vittoria. Tante vittorie sono immeritate ma l'ultimo giudice, quello più severo, il campo dice che hai vinto e ti porti a casa i 3 punti. Napoli sull'orlo del tracollo che stava per vincere il match. Tre calciatori che hanno fatto 3 cazzate importanti. Dopo quello che ho visto ieri ho problemi a connettermi con la realtà. Insigne? Non ha detto quello che si legge in giro. Oggi non puoi non identificarti nella rabbia di Insigne e nella sua delusione. Ha raggiunto un grado di maturità elevatissimo, capendo il senso della fascia di captano del Napoli".