Alvino: "Ospina sarà regolarmente in campo con la Juve, il Napoli non è preoccupato"

Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Il Napoli è tranquillo e non si è fatto prendere dallo spavento, Ospina sarà regolarmente in campo sabato alle 18 contro la Juventus. Il Napoli si sta muovendo per avere il portiere colombiano tra i pali contro i bianconeri. I tempi, anche se risicati, permettono di avere il giocatore non all’ultimo secondo. I dirigenti azzurri sono convinti che non ci sarà nessun problema”.