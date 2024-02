Alvino: "Osimhen a rischio? Maledetta Coppa d’Africa! Smettiamola di spacciare ADL a Castel Volturno come notizia, è l’unico ufficio cittadino"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Cagliari-Napoli? Avere un grupop che finalmente sorride, è compatto e unito, è un viatico ottimo per pensare di portare a casa una decina di vittorie per alimentare il sogno Champions League. Con un leggero margine di errore mi sento di poter dire che Calzona sceglierà Lindstrom nell’undici titolare, ogni volta che è stato chiamato in causa ha dato un contributo validissimo. Calzona l’ha usato anche in Champions League e ha risposto presente all’appello: Jesper ha grande resistenza, in Bundesliga ha dimostrato il suo valore ma gli serve continuità di utilizzo avendo un fisico di resistenza.

Osimhen a rischio? Maledetta Coppa d’Africa, è stata una maledizione negli anni da Koulibaly a Victor ad Anguissa.

De Laurentiis a Castel Volturno? Smettiamola di spacciarla come notizia, è l’unico ufficio cittadino del presidente del Napoli. Zielinski in campo? Dipende se se la sente, la professionalità di Piotr è al di sopra di ogni dubbio”