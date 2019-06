Alvino: "Non oso immaginare se a Napoli ancora dovevano scegliere l'allenatore il 3 giugno. Saremmo stati una società di secondo piano"

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Carlo Alvino, giornalista della stessa emittente. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Per il Napoli sarà un vantaggio non cambiare allenatore, per il resto delle grandi invece ci sono cambi in vista. Immaginiamo se a Napoli, il 3 giugno, ancora non fosse stato annunciato il nuovo allenatore come accade alla Juventus, saremmo stati definiti dei tifosi con una società di secondo piano. Skriniar dice che l'Inter lotterà per lo scudetto? Allo slovacco vorrei ricordare che sono arrivati a ventuno punti dalla Juventus e ventuno punti non si recuperano in un anno".