Alvino: "Navas un problema per Meret? Sarebbe un ingaggio in controtendenza"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Keylor Navas un problema per Meret? Rappresenterebbe una novità rispetto a ciò che stiamo raccontando, ovvero di un Meret che vorrebbe avere presenze meno ingombranti alle sue spalle. Sarebbe un ingaggio in controtendenza, visto il lignaggio del campionato: l’ingaggio in gran parte dovrebbe essere a carico del PSG, è un nome suggestivo e non viene fuori a caso. Osimhen al PSG il prossimo anno (ride, ndr)? Vediamo cosa succede.

Elmas per 35 milioni al Milan? Il Napoli non può cedere tutta la squadra, ok la rivoluzione ma darli tutti via significherebbe anno zero.

Mercato? A volte escono troppi nomi, qualcuno è reale ed altri meno: se il Napoli poi arriva a prenderne uno, sembra esserci sempre una delusione maggiore”