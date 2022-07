Alvino: "Napoli bruciato dal Rennes per Kim? Non è club di scappati di casa, il loro presidente è tra gli uomini più ricchi d’Europa"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Kvaratskhelia? Ho fatto mente locale, ieri pensavo: anche Osimhen al suo esordio contro i dilettanti pensavamo che eravamo davanti ad un giocatore di livello. Io vado sul gesto tecnico, se Kvara arriva davanti al portiere il gesto quello è. Se puoi fare il cucchiaio lo fai, e io credo che questo ragazzo abbia la sfacciataggine di chi vuole far capire che anche i georgiani sanno giocare bene a calcio. Forse questa cosa lo anima un po’ di più, poi è chiaro che debba essere disciplinato tatticamente: si è preso tempo, tre quattro mesi, per essere dentro al progetto. Se il Napoli ha azzeccato l’acquisto lo scopriremo ancora prima. Kvara è un calciatore agonisticamente cattivo, ed in un campionato come quello italiano devi esserlo eccome. Già domenica con il Perugia potremo avere delle conferme.

Kim e Napoli bruciato dal Rennes? Il presidente del club francese è tra gli uomini più ricchi d’Europa, dovessero prendere Kim con la clausola rescissoria non lo prenderebbe certo un club di scappati di casa. Non esiste un sostituto di Koulibaly, altrimenti non l’avrebbe preso il Chelsea a 40 milioni di euro a 31 anni e ad un anno dalla scadenza. Il Napoli dovrà essere bravo a prendere uno con le potenzialità per essere di uno standard professionale di alto livello"