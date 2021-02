Alvino: "Napoli bipolare, così non va bene: le colpe sono di tutti!"

Napoli Calcio - Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Tutti stanno sbagliando, individuare un solo colpevole o esaltarne uno è sbagliato. Questo Napoli bipolare non deve esistere: non deve essere una squadra di lotta e di governo. Gattuso deve sopperire alle assenze in qualche modo ma le difficoltà fanno accrescere le difficoltà. Se il Napoli torna ad essere tutto cuore e sacrificio in una gara dal pronostico chiuso, allora incosciamente è stata fatta una scelta condivisa dalla società ed è quella di puntare alla qualificazione Champions League".