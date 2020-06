Alvino: "Milik non rinnoverà ed è nel mirino della Juventus, Gattuso merita un applauso"

Ultime notizie calcio Napoli – Carlo Alvino, giornalista di TV Luna, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Godiamoci la continuità del Napoli e facciamo un applauso a Gattuso, gli va stretta l’etichetta di grande motivatore perché è un grande conoscitore di calcio ed i risultati si vedono. Milik? Ho la percezione che non rinnoverà. E’ nel mirino della Juventus e credo sia legittimo per ogni calciatore pensare di cambiare aria così come è legittimo, da parte del Napoli, chiedere per il suo cartellino il valore giusto”.