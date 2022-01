Alvino: "Meret si sta liberando dalle scorie di un anno con Gattuso, c'è un nome di mercato che mi piacerebbe molto"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto Carlo Alvino, rilasciando alcune dichiarazioni.

Ultime notizie Napoli

“Febbraio mese fondamentale per il Napoli? Per me esiste solo Napoli-Salernitana (ride, ndr), ma febbraio è un mese spartiacque. Mi piace che però ci sia l’attenzione per il derby, spero che gli azzurri col rientro di Zielinski, Fabian e Osimhen possano trovare la continuità che aveva caratterizzato l’inizio di stagione.

Il Napoli sembrava aver fatto il salto di qualità, affrontava ogni avversario con lo stesso modo e ci aveva fatto credere che uno switch mentale ci fosse stato. Poi tra infortuni e positività il Napoli ha smarrito sé stesso ma non il gioco, adesso che sta recuperando i vari calciatori potrebbe tornare quel Napoli di inizio stagione che aveva dato continuità a prestazioni e risultati. Sette trasferte vittoriose? Danno l’idea e la misura di una squadra coraggiosa e pronta mentalmente, non vinci tante partite in trasferta se non hai la personalità per imporre il tuo gioco: il Napoli deve guardare avanti ed alimentare il sogno di una classifica sempre migliore.

Meret si sta liberando dalle scorie di un anno con Gattuso, non c’è mai stato feeling e in un ruolo delicatissimo ha vissuto un anno difficile: credo che Alex vada recuperato anche mentalmente, quelle insicurezze con i piedi non sono figlie di un deficit tecnico ma delle scorie della passata stagione.

Cambiaso del Genoa? Mi piacerebbe molto come eventuale rinforzo di mercato”