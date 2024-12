Alvino: "McTominay sontuoso, miglior arrivo in Italia del mercato estivo! C'è chi parlava di fortuna e rigorini..."

"#TorinoNapoli Ottava giornata di fila in testa da soli. La migliore risposta, per chi ha tirato in ballo il calendario, i rigorini, la fortuna ed altre varie amenità , arriva ancora una volta dal campo. Vincere 1-0 senza subire un solo tiro in porta e con Milinkovi?-Savi? migliore giocatore avversario sono i segnali di una squadra solida che durerà nel tempo. Questi risultati sono la cartina di tornasole di settimane intense di lavoro e di massima applicazione. Sempre più “contiani”, ovvero desiderosi di vincere. Sontuoso McTominay, il migliore arrivo in Italia di tutto il mercato estivo. In crescita Lukaku. Il viaggio è lunghissimo e pieno di insidie ma ci godiamo il momento e restiamo con i piedi per terra! #ForzaNapoliSempre e nun c’accire nisciuno!".

Questo il tweet del collega Carlo Alvino post Torino-Napoli 0-1.