Alvino a CN24: "La mia idea sul futuro di Callejon, so per certo una cosa. Domani è una gara indecifrabile sotto tutti i punti di vista"

Calciomercato - Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "Qusto lockdown potrebbe anche aver azzerato i valori, diventa difficile da decifrare ciò che potrà accadere. Ogni squadra ha adottato un comportamento diverso durante la quarantena per gli allenamenti: quello del Napoli è stato perfetto, hanno fatto tutto quello che bisognava fare. In altre squadre c'è chi è partito e poi ritornato mentre qui non è accaduto. Non a caso de Laurentiis si è complimentato con i ragazzi. Sarà una gara anomala dal punto di vista fisico. Callejon? Il mercato post-Covid sarà diverso perchè ci saranno prezzi più bravi. Trovare un altro Josè è difficile, ora bisogna capire se nel ragazzo c'è voglia di ritornare nella sua terra d'origine. Viceversa si può palrare d'altro, ma oggi la trattativa di un eventuale rinnovo resta bloccata. So però che Gattuso e De Laurentiis parlano molto del futuro di Callejon"