Alvino: "Kvaratskhelia chiuse col Napoli con la promessa che dopo due anni si sarebbero rivisti"

Calciomercato Napoli - Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"La stagione 24/25 che è già iniziata con l'ufficialità di Manna e Conte sta nascendo con un leitmotiv che accompagnerà il Napoli nel futuro, la chiarezza. Il Napoli è un manifesto di chiarezza andando a rispondere al chiacchiericcio di Kvaratskhelia con una dichiarazione severa ma giusta. Le risposte a Di Lorenzo e Kvaratskhelia sono il manifesto della chiarezza di Antonio Conte. Dietro a questo nuovo modo di comunicare deciso e diretto ci sia proprio Antonio Conte. Guarda caso sono i due calciatori dai quali vuole ripartire Conte, il capitano e la stella della squadra. Mai come in questo caso il Napoli è tranquillo perchè ha il coltello dalla parte del manico, entrambi i calciatori hanno un contratto lungo e godono della fiducia del nuovo allenatore. Tutto ciò che è successo e che ha alimentato malumori viene resettato da quando arriva Conte. La frase che i contratti valgono fino ad un certo punto la rigetto, vorrebbe dire che siamo nella giungla.

I contratti valgono sempre in entrambe le direzioni e vale anche la stretta di mano tra persone perbene. Sia De Laurentiis che l'agente di Kvaratskhelia sono due persone perbene. Kvaratskhelia chiuse il primo accordo col Napoli con la promessa che dopo due anni si sarebbero rivisti gli accordi del contratto, allungandolo e rivedendolo economicamente. Quella stretta di mano vale come un contratto, ma l'agente di Kvaratskhelia sta portando un po' di acqua al mulino del calciatore. Il rinnovo si farà con la buona pace di chi si sta agitando.

Chiesa? Chi mette in discussione le sue qualità capisce poco di calcio, è un talento. Tante volte l'ho criticato perchè accentuava cadute, faceva finta di subire colpi dagli avversari e questo tipo di calciatori non mi piace. Ricordo che Cavani era cattivissimo in campo, ma non faceva sceneggiate. Chiesa dovrebbe cambiare questo atteggiamento e diventerebbe ancora più forte.

Conte? Si porta dietro la nomea di persona serissima e molto attenta ai dettagli. De Laurentiis, dopo aver sbagliato tutto quest'anno, s'è affidato a Conte ed al suo staff"