Alvino: "Koulibaly oggi a Dimaro, sono sicuro di una cosa. Dybala, che colpo: nessun problema diritti d'immagine, è innamorato di Napoli"

Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Koulibaly oggi dovrebbe prendere possesso della sua camera d'albergo all'hotel Rosatti. Quando noi saremo tutti a Folgarida, lui e Osimhen sono sicuro che arriveranno da soli. De Laurentiis? Fonte ufficiale, arriva giovedì ma faccio fatica a credere che non arrivi prima. Dybala? Diritti d'immagine? Non è mai stato il vero grande ostacolo per portare un calciatore, una soluzione si troverebbe. Da bravo argentino è innamorato di Napoli: è sobbalzato all'ipotesi. Già la proposta fatta a Koulibaly va a derogare il discorso del tetto ingaggi".