Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Non c'è nulla da aspettarsi in questo mese di giugno di mercato per quanto riguarda il Napoli. Se ne riparlerà nella seconda settimana di ritiro. Si comincerà a muovere qualcosa dal quindici luglio in poi. Al momento tanto fumo per grigliate. Staremo a vedere cosa accadrà, ma se ne riparlerà più avanti".