Alvino: "Inutile fare nomi in entrata, ad oggi chi dice che il Napoli ufficializzerà Pinco Pallino dice una bugia"

Notizie Calcio - Carlo Alvino, giornalista di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto durante la puntata di oggi di Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“C’è un ampio ventaglio a disposizione del Napoli sul mercato e qualsiasi operazione in entrata il Napoli non la concluderà se non si cederà prima qualcuno. Inutile continuare a fare nomi, le prossime ufficializzazioni saranno di calciatori in uscita. Se oggi pensiamo che il Napoli ufficializzerà Pinco Pallino diciamo una bugia. Tutti i nomi che girano sono più o meno veritieri, ma il Napoli è preso dalle cessioni. Non ci sono calciatori incedibili, a volte pensiamo che qualcuno non sia sul mercato ed invece non è così”.