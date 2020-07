Alvino: "Interesse di club di Premier per Osimhen mette a tacere le cornacchie, tre motivi spiegano la prova di Bologna"

Ultime notizie mercato Napoli – Carlo Alvino, giornalista di TV Luna, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Nella vicenda Osimhen c’è una cosa interessante dal punto di vista giornalistico. L’interesse di grandi club per Osimhen è una risposta alle cornacchie che sputavano sentenze dicendo che non era un calciatore di valore. Non perdonerò mai a Maurizio Sarri di non aver fatto giocare nemmeno un minuto a Christian Maggio in quel Napoli-Crotone. La prestazione contro il Bologna si spiega con l’appagamento per l’Europa conquistata, la vicinanza della partita contro il Barcellona e, per qualcuno, anche le voci di mercato”.