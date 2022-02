Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Quando il Napoli ha visto la sera prima cosa ha visto in Inter-Juventus è giusto che ti scoraggi, non è stata una partita normale e capisci che puoi andare a lottare con qualcosa di imbattibile. Quel risultato non fu deciso dai 22 in campo".