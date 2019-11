Alvino: "Insigne? Fossi in lui cercherei di raggiungere i compagni a Liverpool, servono segnali positivi"

Ultimissime calcio Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di TV Luna Carlo Alvino, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Ancelotti sarà accompagnato nella conferenza stampa di questo pomeriggio da Giovanni Di Lorenzo. Insigne, invece, non è partito, è rimasto a Napoli. Se fossi in lui cercherei di raggiungere i compagni qui a Liverpool per sostenerli domani sera. In questo momento storico servono segnali positivi e magari questo atteggiamento di Insigne potrebbe sortire effetti molto positivi su tutto l’ambiente, per la squadra e i tifosi. Domani sera ci saranno duemila napoletani, un numero davvero elevato di tifosi che seguirà la squadra in trasferta. Mi fa molto piacere perché questi tifosi, in barba agli ammutinamenti, hanno voglia di seguire ancora la squadra e, soprattutto, hanno voglia di vedere il Napoli tornare a vincere. Il presidente De Laurentiis è arrivato tardi da Los Angeles e non sarà presente a Liverpool per la partita di domani sera”