Alvino a CN24: "Infortunio Insigne, al Napoli non è piaciuto il suo atteggiamento. Milik ed Elmas non preoccupano, Llorente ha mezz'ora nelle gambe"

Carlo Alvino, giornalista di TV Luna, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante 'Calcio Napoli 24 Live' trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Contro la Sampdoria ci sarà una degna cornice di pubblico e si vuole fare bene anche per irrobustire la classifica, poi martedì si aprirà la Champions contro i campioni d’Europa. La formazione contro la Sampdoria credo che possa essere dettata da quelle che sono le scelte che saranno fatte contro il Liverpool. Nulla di serio per Elmas ed Ancelotti dovrà scegliere anche in che modo giocare e sistemare sul campo questi uomini. E’ un periodo che può già dirci molto: se vince contro il Liverpool si candida seriamente per il primo posto. Battere la Samp è un obbligo. Ancelotti non è preoccupato per le condizioni di Milik. Il Napoli non accelera il recupero di calciatori che non sono al meglio e proprio per questo non è piaciuto il sacrificio di Lorenzo Insigne che ha disatteso le direttive societarie in materia di infortuni.

Alvino Llorente infortunio Insigne