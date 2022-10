Alvino: "Il Napoli già sul volo di ritorno dopo l'Ajax aveva nella testa la Cremonese"

Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Con l'Amsterdam è una grande impresa che resterà nella storia, ha ragione Zielinski. Il calcio di oggi però non ti permette di godere la straordinaria vittoria, è già tempo per la prossima partita. Il Napoli ha stracciato ogni record italiano in Champions League. Il Napoli ha già voltato pagina, c'è la Cremonese nella testa dei calciatori del Napoli, già dal viaggio di ritorno in aereo. Lavoro straordinario della società, oggi l'allenatore ha abbondanza e pesca bene Spalletti. Il Napoli ha l'invidia dei grandi club anche d'Europa per il reparto offensivo. Osimhen è il titolare ed è mostruoso, magari però ancora non gioca con la Cremonese e partirà il ritorno in Champions League contro l'Ajax".