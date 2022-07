Alvino: "Il Napoli di De Laurentiis e Giuntoli merita fiducia, la piazza è la stessa che contestò Lavezzi ed Hamsik"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Se a Spalletti si dà in tempo utile una rosa qualitativamente importante, sarà lui a fare la differenza. Se il Napoli sarà in grado di dare qualità nelle pedine che mancano, in un portiere ed in un difensore centrale. Poi c’è da capire se ci saranno delle opportunità, un vice Osimhen se partisse Petagna, oppure altre operazione al momento non previste in un mercato anomalo. Aspetterei l’esito finale del mercato per dare giudizi, poi sarà il campo a dare il responso definitivo.

Dybala? Non penso che 10-15 punti di distanza tra Napoli e Roma possano essere annullati da un paio di colpi di mercato.

Il Napoli di De Laurentiis e Giuntoli merita fiducia, lo dimostrano gli ultimi 12 anni. Aspetto la fine del mercato e ripenso all’ultimo decennio dove il Napoli è sempre stato protagonista: la piazza è la stessa che ha contestato Lavezzi ed Hamsik, e che con Higuain fece solo 13mila abbonamenti”