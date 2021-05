Alvino: "Relazione positive date ad ADL su Conceicao, il patron non risponde più ai messaggi"

Ultime notizie calcio Napoli - Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"La qualificazione in Champions League era stata data per scontata da tutti in casa Napoli, a partire dai dirigenti fino ad arrivare ai calciatori. La mancata qualificazione in Champions ha costretto il Napoli a cambiare i propri piani perché è una catastrofe sportiva. E' andato in onda il piano B, con De Laurentiis che ora sta stringendo per Conceicao. Le relazioni avute da De Laurentiis sul tecnico portoghese che ha giocato anche nella Lazio lo avrà portato a sferrare l'assalto decisivo. Ora il presidente non risponde più ai messaggi. Mi hanno detto che Conceicao ha una organizzazione difensiva quasi maniacale, ma un conto è il campionato portoghese ed un altro è la Serie A. Complice la pandemia, ci sarà un ridimensionamento generale. Il Napoli dovrà mettere sul mercato Fabian Ruiz e Koulibaly, tutti e due. Al di là di questo il Napoli resterà competitivo".