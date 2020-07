Alvino: "Il Lille non vuole contropartite ma l'accordo con Osimhen è totale: i dettagli. Gabriel? Operazione separata"

Ultime calcio Napoli - Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Alvino

"Gattuso è un motivatore e non riconoscerglielo sarebbe un non dargli merito. Il Napoli a Bergamo è stato inappuntabile, venuto meno nella testa. Pronti via, nella ripresa, si è concesso all'Atalanta. Le gare da qui alla fine del campionato serviranno a raggiungere il quinto posto non il quarto. Saranno di preparazione alla partita di Champions League con il Barcellona. Gattuso avrà chiesto ai suoi di approcciare meglio le gare da qui alla fine. Osimhen? Accordo totale del calciatore con il Napoli, diritti di immagine compresi e bonus. Ogni ora può essere quella buona per chiudere l'acquisto, si cerca l'accordo col Lille che vorrebbe monetizzare e non ricevere contropartite tecniche. Se il Lille apre all'inserimento di Ounas, il Napoli deve acconsentire uno sconto sulla sua valutazione. Gabriel? Non è una operaazione congiunta. Discorso che resta in piedi ma non c'è fretta. C'è il discorso Koulibaly sempre aperto".