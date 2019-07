Alvino: "Icardi? L'operazione è legata alla partenza di Milik. Elmas? C'è il sigillo di Ancelotti che lo ha seguito e paragonato a Hamsik"

Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Sportiva:

"James Rodriguez? Serve portarlo a Napoli in prestito con diritto per avere poi una disponibilità economica da dirottare su un altro acquisto. Icardi? L'operazione è molto legata alla partenza di Milik. Il mercato è chiaro, le idee ci sono ma che al momento è bloccato per Rodriguez. Ancelotti? In questo momento sta sperimentando. Alcuni giocatori sono in ritardo di preparazione, ma Carlo crede che al 31 agosto avrà una rosa competitiva che farà felice lui e tutti i napoletani. Elmas? E' un classe '99, c'è il sigillo di Ancelotti che lo ha seguito e paragonato a Hamsik"