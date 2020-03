Alvino: "Ho difficoltà a pensare che si possa fissare una data per il ritorno in campo"

Ultime notizie calcio - Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Questa situazione legata al Coronavirus dà tanto il senso di terza guerra mondiale. E' triste doverlo dire, la situazione non migliora ancora, dobbiamo rispettare le regole evitando di spostarci da casa. Ho difficoltà a pensare che si possa fissare una data per il ritorno in campo. Bisogna far prevalere il buon senso prima di stabilire una data certa"